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نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة ملكية في أحدث ظهور

06:45 م السبت 19 أكتوبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 8 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 8 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 8 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 8 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 8 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 8 صورة
    نسرين طافش
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كتب- مروان الطيب:
خضعت الفنانة نسرين طافش لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وذلك بأحد فنادق دبي.

ظهرت نسرين طافش في جلسة التصوير بإطلالة ملكية إذ ارتدت فستانا أنيقا وحرصت على التقاط عدد من الصور التذكارية، وحازت الجلسة على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وكانت أخر مشاركات الفنانة نسرين طافش فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة الفنان أحمد الفيشاوي وعرض في شهر مايو الماضي.

يذكر أن نسرين طافش تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة أبرزها مسلسل "بدون مقابل" بطولة الفنان هاني رمزي.
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نسرين طافش نجوم الفن
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