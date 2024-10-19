ضمن فعاليات "تحدي القراءة العربي".. أبو يطرح أغنية "اقرأ" على "يوتيوب" (فيديو)

كتب- هاني صابر:

طرح الفنان أبو، أغنية "اقرأ" بمشاركة الطفل مصطفى قدورة، على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

تهدف الأغنية، وهي إهداء من مبادرة تحدي القراءة العربي، إلى تحفيز الطلاب في الوطن العربي على ممارسة القراءة بطرقٍ ممتعة وجذابة، إلى جانب نشر ثقافة القراءة في المجتمع.

أغنية "اقرأ" من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، توزيع موسيقى وتسجيل: key66 productions، ومن إخراج: نصر الله سعد وياسمين رولينغ.

و"تحدي القراءة العربي" هو مشروع عربي أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي عبر التزام أكثر من مليون طالب بالمشاركة بقراءة خمسين مليون كتاب خلال كل عام دراسي.

وتبدأ المنافسات بتسجيل الطلاب من خلال مدارسهم ومشرفيهم. قبل أن يخوض الطلاب تحدي على 5 مراحل لقراءة مجموعة من الكتب خلال العام الدراسي، وتقييم تجربتهم من خلال امتحاناتٍ ومشاركات ثقافية متنوعة.

وتقدم المبادرة جوائز لتحفيز المشاركين، هي: جائزة المدارس المتميزة وقدرها مليون درهم إماراتي، وجائزة أبطال التحدي نصف مليون درهم، وجائزة المشرفين المتميزين ثلاثمائة ألف درهم، وجائزة أبطال الجاليات مائة ألف درهم.

وتقول بعض كلمات أغنية "اقرأ":

القراية نور

جهلك أرض بور

القراية نور

إفتح المدارك

القراية نور

اتهجي السطور

بحر المعلومات

ده جواز المرور

ممكن تطلع رحلة تسافر وأنت معايا

لف الدنيا وعيش الماضي وفوز بالحاضر

واللي اتقالك إقرا يعني السر قراية

تفهم توصل فوق للسما وتقول أنا قادر

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