خالد الصاوي يفقد 20 كيلو من وزنه ويحذر من حقن التخسيس: "عملتلي كارثة"

كتب- مروان الطيب:

تحدث الفنان خالد الصاوي عن كواليس مرضه خلال الفترة الماضية، وعن خضوعه للعلاج في فيروس سي وتجربته القاسية في رحلة العلاج.

وحل خالد الصاوي ضيفًا على برنامج "كلام الناس" تقديم ياسمين عز ويعرض على قناة "Mbc مصر"، وتطرق الصاوي خلال حديثه عن ما يؤرقه، وعن مشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة، وعلاقته بنجوم الوسط الفني، إلى جانب أسرار وكواليس تخص حياته الشخصية كشف عنها لأول مرة.

وعن سر فقدان الكثير من وزنه، قال: "مش آخر اللي أنا عايزه، بس 20 كيلو كويسين ناقصني 20 كمان وفرصة أنبه الناس، أنا أخدت الحقن المونجارو والأوزمبك حصلي كارثة بعد 3 أو 4 أشهر وتمام وزي الفل حقنة منهم أدت إلى توقف الجهاز الهضمي روحنا المستشفى ويومين في المستشفى عشان نشوف هنحاول نلحق الجهاز الهضمي ده ازاي، وقولت لخبير تغذية الدكتور المسؤول عن الدايت واتفقنا اننا نرمي الحقن، ف يا جماعة لو سمحتوا خلوا بالكوا لأن الحقن دي مثلا بتسد النفس أو توهم الجسم بأن في حالة شبع كل ده معناه انها بتلعب جوه الجهاز الهضمي وفي الإحساسات بتاعته اللي مش حاجة كويس، خلوا بالكم من الحقن دي أنا رميتهم".

واستكمل: "ثبت من التجربة الطويلة وانا راجل بقالي كتير عايش وعديت بكتير من التجارب، كل اللي عايز يوصل لحاجة بأرخص مجهود دي سكك فاشلة، لازم تعمل دايت والدايت ده هيخسسك سنة سنة، ولازم يبقى فيه خبير تغذية بيتابعك، هتمشي براحة هتقرص على نفسك فترة طويلة، هتروح الجيم في الحدود المسموح بيها ده المجهود اللي لازم تعمله".

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وأضاف: "الحاجات السريعة والاختصارات زي مثلا فتح البطن، مش هعمل كده لأن مش معقولة هفتح بطني عشان مش عارف أقفل بقي، وانا مخستش لأن من ضمن الحاجات اللي اكتشفتها فيا أنت ممكن تكون مغرور من غير ما تقصد في جانب من الجوانب يعني انا عقبال ما اخدت بالي أن أنا كده شكلي مش تمام وكانت الناس بتقولي لازم تخس كنت شايف أن شكلي كويس، بس لأ لازم تبقى متواضع وتسمع للناس، لازم تصالح نفسك وفي نفس الوقت تشد عليها".

يذكر أن، خالد الصاوي يشارك بعدد من الأعمال التلفزيونية المقرر عرضها ضمن موسم دراما رمضان 2024 منها مسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد، مسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر، ومسلسل "المداح 5" بطولة الفنان حمادة هلال.

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