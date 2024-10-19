هدى المفتي تستعرض حملها في مطعم الحبايب ونيللي كريم بـ أسبوع الموضة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

جيهان الشماشرجي تنشر صورًا قبل ظهورها على "ريد كاربت" مهرجان القاهرة

إقبال جماهيري كبير على فيلم توم هانكس "Here" بمهرجان القاهرة السينمائي

إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، صورة لها مع عائلتها وأصدقائها أبرزت حملها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الزهور والأصدقاء والعائلة".

هدى المفتي

الفنانة هدى المفتي، نشرت صورا لها وهي "حامل" من كواليس مسلسل "مطعم الحبايب"، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلال إعجاب متابعيها.

درة

ظهرت الفنانة درة، بإطلالة أنيقة في الكويت، عبر حسابها على إنستجرام، وخطفت من خلالها الأنظار إليها.

مصطفى شعبان

نشر الفنان مصطفى شعبان، صورة له من أحدث ظهور خلال استمتاعه بإجازته، عبر حسابه على إنستجرام، ونالت إعجاب متابعيه.

نيللي كريم

النجمة نيللي كريم، نشرت صورة لها عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، خلال حضورها ختام أسبوع الموضة بالرياض.

دانا عاصي الحلاني

ظهرت دانا ابنة الفنان عاصي الحلاني، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، خطفت من خلالها الأنظار إليها.

آيتن عامر

نشرت الفنانة آيتن عامر، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها أمام آلة موسيقية.

سعد لمجرد

المطرب سعد لمجرد، ظهر في أحدث ظهور له على إنستجرام، مرتديا "عقد" في رقبته.

محمود الليثي

المطرب الشعبي محمود الليثي ظهر بصحبة النجم أحمد حلمي، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الأسطورة حبيب قلبي النجم أحمد حلمي".

عمرو سلامة

ظهر المخرج عمرو سلامة بصحبة كلبيه، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، وذلك في أحدث ظهور له.