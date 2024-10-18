خالد الصاوي عن علاقته بزوجته: "كل مرة أقولها أسف مش هكرره وعشت حياتي مستني واحدة زي مي"

كتب- مروان الطيب:

تحدث الفنان خالد الصاوي عن كواليس مرضه خلال الفترة الماضية، وعن خضوعه للعلاج في فيروس سي وتجربته القاسية في رحلة العلاج.

وحل خالد الصاوي ضيفًا على برنامج "كلام الناس" تقديم ياسمين عز ويعرض على قناة "Mbc مصر"، وتطرق الصاوي خلال حديثه عن ما يؤرقه، وعن مشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب أسرار وكواليس تخص حياته الشخصية كشف عنها لأول مرة.

وبسؤاله من قبل ياسمين عز: "ايه الحاجة لو رجع بيك الزمن مش هتعملها؟".

رد الصاوي قائلا: "حاجات كتير ده ممكن يكون 50% من اللي أنا عملته في حياتي، كان ممكن أفكر مثلا هل أنا لو اتجوزت مي هبقى أناني شوية وهاجي عليها ولا لأ، لأني بتخطف مع شغلي على طول مع نفسي وهي مالية حياتي وبحبها جدًا لكن في نفس الوقت هي بتعاني وتتصل تقولي حبيبي بقالك 3 أيام في المكتب، وأقولها اسف جدًا مش هكرر ده واكرره".

واستكمل: "وأنا عشت حياتي كلها مستني واحدة زي مي، ومكانش فرق السن هو اللي فيه مشكلة على قد ما شخصيتي اللي تسميه أوقات غاوي ساعات أناني من غير ما أقصد، بس مع السنوات الواحد بدأ يكتشف أن فيه أخطاء بيقع فيها زي الغرور، والبطر والتبذير والصدامية عمال على بطال، حاجات من الماضي عملالك عبء عايز تروح تاخد تارك من حاجة أو من جهة كأنك ماشي في الصحراء وشايل كياس رملة".

يذكر أن خالد الصاوي يشارك بعدد من الأعمال التلفزيونية المقرر عرضها ضمن موسم دراما رمضان 2024 منها مسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد، مسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر، ومسلسل "المداح 5" بطولة الفنان حمادة هلال.

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