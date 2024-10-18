"أخر عمل لـ أبويا حبيبي"..ريهام عبد الغفور تروج لآخر مسلسل لوالدها قبل رحيله" نقطة سودة"

كتب- مروان الطيب:

روجت الفنانة ريهام عبد الغفور لمسلسل "نقطة سوده" المقرر عرضه على منصة "شاهد" وقناة "Mbc مصر" مطلع شهر نوفمبر المقبل، وهو آخر أعمال والدها الراحل الفنان أشرف عبد الغفور.

نشرت ريهام بوستر منفرد لوالدها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، إلى جانب ملصق دعائي لعدد من أبطال المسلسل وعلقت: "أخر عمل فني لأبويا حبيبي الله يرحمه ويحسن إليه، أسألكم الفاتحة والدعاء".

يشارك ببطولة مسلسل "نقطة سودة" مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم أحمد فهمي، سوسن بدر، ناهد السباعي، أحمد بدير، سارة سلامة، وفاء عامر، تأليف محمد محرز، إخراج محمد أسامة.

وكانت آخر مشاركات الفنانة ريهام عبد الغفور بفيلم "ليلة العيد" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية وهم النجمة يسرا، يسرا اللوزي، عبير صبري، نجلاء بدر، هنادي مهنا، وتدور أحداث الفيلم حول عدد من قضايا المراة، من خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن، تأليف أحمد عبدالله، إخراج سامح عبد العزيز، وعرض مطلع العام الجاري.

يذكر أن ريهام تعاقدت مؤخرًا على بطولة مسلسل "كتالوج" ويشاركها البطولة مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم محمد فراج، تارا عماد، خالد كمال، إخراج وليد الحلفاوي ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

محمد سلام: "يحيى السنوار حي يرزق"

أميرة أديب: "على جثتي إن ده يحصل واللي مصدق ميعرفنيش"



