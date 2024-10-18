"هي جت على البرشامة الغلبانة دي ؟".. خالد الصاوي: "كنت بحب العقاقير وتجربتي قاسية مع فيروس سي"

كتب- مروان الطيب:

تحدث الفنان خالد الصاوي عن كواليس مرضه خلال الفترة الماضية، وعن خضوعه للعلاج في فيروس سي وتجربته القاسية في رحلة العلاج.

حل خالد الصاوي ضيفًا على برنامج "كلام الناس" تقديم ياسمين عز ويعرض على قناة "Mbc مصر"، وتطرق الصاوي خلال حديثه عن ما يؤرقه، وعن مشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب أسرار وكواليس تخص حياته الشخصية كشف عنها لأول مرة.

وعن رحلة علاج من فيروس سي قال: "عندي شخصيتين عكس بعض تمامًا، وجيت في فترة كنت بحب العقاقير أوي وأعمل حاجات على بعضها، إنما لو اديتيني حباية لازم أقعد أشوف تاريخ الصلاحية بتاعها ايه، وفي دكتور صاحبي كان بيتجنن مني يقولي يا سلام يعني جت على البرشامة الغلبانة دي، وأحيانًا أقفل من الدوا أول ما أقراه، وخصوصًا ان كان عندي تجربة قاسية شوية مع فيروس سي والحمد لله خفيت والحمد لله أني اتعالجت من فيروس سي في بلدي بدكاترة بلدي في الوزارة بتاعة بلدي في إطار الدولة انها تقضي على فيروس سي، وفرحان أني كنت جزء من ده لأني سافرت بره وروحت ألمانيا ودفعت دم قلبي واتعالجت هنا، والأمراض المتوترة لازم تعالج في بلدها".

يذكر أن خالد الصاوي يشارك بعدد من الأعمال التلفزيونية المقرر عرضها ضمن موسم دراما رمضان 2024 منها مسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد، مسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر، ومسلسل "المداح 5" بطولة الفنان حمادة هلال.

اقرأ أيضا:

علي صبحي ينضم لأبطال الجزء الثاني من "أشغال شقة"



