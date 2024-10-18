رامي صبري ناعيا أحمد علي موسى: "الضلع الثالث في مثلثنا الفني"

كتب- هاني صابر:

نعى النجم رامي صبري، صديقه وصاحب رحلة نجاحاته الشاعر الغنائي أحمد علي موسى، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وكتب رامي، عبر حسابه على إنستجرام: "توفي إلى رحمة الله شاعر الإحساس والضلع التالت في مثلثنا الفني الغالي أحمد علي موسى".

وأضاف: "أدعو الله الكريم أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته.. يقام العزاء غدا في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، قاعة الكريم".

وكانت آخر رسالة كتبها أحمد علي موسى، منذ ساعات قبل وفاته، عبر حسابه على فيسبوك: "زي النهاردة كان أسوأ يوم في حياتي، اليوم اللي فارقتني فيه روحي ومن بعد اليوم ده أنا بالاسم بس بعيش.. الله يرحمك يا ست الكل ويجمعني بيكي على خير.. الرجاء الدعاء وقراءه الفاتحة، فضلا وليس أمرا".

يذكر أن، الشاعر أحمد علي موسى قدّم الكثير من الأغاني مع كبار المطربين، منهم عمرو دياب، وراغب علامة، ومصطفى قمر، وأصالة، وتامر حسني، ورامي صبري وغيرهم. ومن أشهر أعماله: "تملي معاك - عمرو دياب، غمضت عيني - رامي صبري، بناءًا على رغباتك - أصالة، عاشق سحر عينيك - فارس، جات تصالحني - مصطفى قمر، يا دايرة - عمرو مصطفى، من أول عمري - فضل شاكر".

View this post on Instagram A post shared by Ramy Sabry (@ramysabry8)

اقرأ أيضا:

شيرين عبدالوهاب ترد على جدل لقب"صوت مصر": "اسمي لوحده لقب"

14 معلومة عن الشاعر الراحل أحمد علي موسى.."عمل مع الهضبة وتعرض لأزمة قلبية"