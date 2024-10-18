بالصور| نيللي كريم تشارك بأسبوع الموضة في الرياض

القاهرة- مصراوي:

شاركت النجمة نيللي كريم في عرض أزياء أقيم ضمن أسبوع الموضة في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت مجلة "فوج عربية" صورة لـ نيللي من عرض الأزياء، كما أعادت الأخيرة نشر عدد من الصور التي جمعتها بالمشاركين في العرض.

جدير بالذكر أن نيللي كريم شاركت في السباق الرمضاني المنقضي ببطولة مسلسل "فراولة" المكون من 15 حلقة، وعُرض لها في دور العرض السينمائي في عام 2024، فيلم "السرب" بطولة أحمد السقا، محمد ممدوح، صبا مبارك، شريف منير، دياب، مصطفى فهمي، عمرو عبدالجليل، محمود عبدالمغني، ومجموعة كبيرة من النجوم الذين شاركوا كضيوف شرف، بينهم: كريم فهمي، أحمد فهمي، محمد فراج، أحمد حاتم، والعمل سيناريو وحوار عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.