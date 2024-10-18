تعليق جديد من آية سماحة بشأن أزمة "طب بيطري جامعة القاهرة"

كتب- هاني صابر:

قالت الفنانة الشابة آية سماحة، إن اسقاطها الضوء على ما يحدث في طب بيطري جامعة القاهرة مع الكلاب واستخدامها في تجارب علمية، بمثابة طلب إنساني.

وكتبت سماحة، عبر حسابها على فيسبوك: "الموضوع بتاع طب بيطري جامعة القاهرة مش شخصي مع أي حد ولكنه طلب إنساني، احنا بنحاول نساعد أن يكون في بديل أو حل غير تعذيب الأرواح سواء كانت كلاب أو ضفادع أو فران وده بيحصل في أماكن كتير طبعا مش بس في المكان ده لكن هو مش مسموح بيه في بلد عريقة زي مصر.. كل العالم بيحترمها وليها مكانة وسط الدول".

وكانت آية سماحة، أعربت في وقت سابق عن استيائها الشديد بسبب الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حول التعامل الوحشي مع الحيوانات داخل الكليات، ووضع الكلاب تجارب للطلاب، وكتبت عبر حسابها على "فيسبوك": "اللي بيعذب حيوان عمره ما هيكون عند رحمة للبني آدم، واللي عنده رحمة للحيوان بيكون عنده رحمة للبني آدم".

وفي منشور آخر، كتبت: "طب بيطري جامعة القاهرة، هي دي الرحمة، إيه ده، حسبي الله و نعم الوكيل".

يذكر أن، آية سماحة تشارك في فيلم "٦ أيام" من تأليف وائل حمدي، وإخراج كريم شعبان. وتدور أحداثه حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروف قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كلا منهما مسارًا مختلفًا في حياته. فهل سيمنحهما القدر فرصة للعودة والاستمرار معا أم لا؟ دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟.

اقرأ أيضا:

شيرين عبدالوهاب ترد على جدل لقب"صوت مصر": "اسمي لوحده لقب"

14 معلومة عن الشاعر الراحل أحمد علي موسى.."عمل مع الهضبة وتعرض لأزمة قلبية"