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محمد سلام: "يحيى السنوار حي يرزق"

03:13 م الجمعة 18 أكتوبر 2024

محمد سلام

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كتب- هاني صابر:

نعى الفنان محمد سلام، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، على طريقته الخاصة، وذلك عقب إعلان اغتياله من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ونشر سلام، صورة السنوار، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "يحيي السنوار.. حي يرزق.. يحيي ولا يموت.. مقبل لا مدبر".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي زعم، أمس الخميس، اغتيال يحيى السنوار "مصادفةً"، خلال قصف على منزل في رفح جنوب قطاع غزة، مشددًا على أن استشهاد صانع هجوم السابع من أكتوبر يمثل "فرصة" لإعادة الأسرى الإسرائيليين في غزة.

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محمد سلام يحيى السنوار الفنان محمد سلام
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