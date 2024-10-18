أميرة أديب: "على جثتي إن ده يحصل واللي مصدق ميعرفنيش"

جيهان الشماشرجي تنشر صورًا قبل ظهورها على "ريد كاربت" مهرجان القاهرة

كتبت- منى الموجي:

نفت الفنانة الشابة أميرة أديب، ما تردد خلال الفترة الماضية، عن اعتزالها التمثيل، مؤكدة أنها مازالت في بداية الطريق.

وقالت أميرة في فيديو عبر خاصية القصص القصيرة على موقع انستجرام: "أنا معتزلتش التمثيل، أنا ملحقتش أمثل عشان أعتزل، معرفش ليه بتقولوا كده، مش عارفة ليه الواحد لازم يعمل حاجة واحدة في حياته وكل فيديوهات الموسيقى اللي أنا بعملها، بعملها عشان بحب التمثيل وعايزة أمثل وبمثل فيها".

وتابعت "والحاجة التانية مين طلع إشاعة إني هتخطب وأقعد في البيت، على جثتي إن ده يحصل إني أتخطب وأتجوز وأبطل شغل، أي حد مصدق ده ميعرفنيش".

جدير بالذكر أن أميرة أديب حلت مؤخرًا مع والديها المخرج عادل أديب والفنانة منال سلامة، ضيوفا على برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه النجمة إسعاد يونس على قناة DMC.