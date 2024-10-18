إعلان

سلمى أبو ضيف تنشر صورا مع أصدقائها.. والجمهور: "شكلها متغير"

02:29 م الجمعة 18 أكتوبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    سلمى أبو ضيف
  • عرض 6 صورة
    سلمى أبو ضيف
  • عرض 6 صورة
    سلمى أبو ضيف
  • عرض 6 صورة
    سلمى أبو ضيف
  • عرض 6 صورة
    سلمى أبو ضيف
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف، صورا لها مع عائلتها وأصدقائها، وحرصت خلال الصور على إبراز حملها.

ونشرت سلمى، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الإعلانات والزهور والأصدقاء والعائلة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "سلمى عندك روح كتير حلوة ونظيفة " ، "ربنا يديم عليكي حب العيلة" ، "شكلها متغير أوي" ، "الله يسعدكم" ، "تستاهلي الفرحة".

وكانت سلمى أبو ضيف، استعرضت مؤخرا حملها الأول في أحدث ظهور لها بمدينة باريس الفرنسية، وذلك عبر حسابها على "إنستجرام"، وهي تضع يدها على جنينها، وعلقت: "يشبه السكر".

يذكر أن، الفنانة سلمى أبو ضيف احتفلت بحفل زفافها في يونيو الماضي، على شاب من خارج الوسط الفني يدعى إدريس عبدالعزيز.

اقرأ أيضا:

شيرين عبدالوهاب ترد على جدل لقب"صوت مصر": "اسمي لوحده لقب"

14 معلومة عن الشاعر الراحل أحمد علي موسى.."عمل مع الهضبة وتعرض لأزمة قلبية"

سلمى أبو ضيف مع أصدقائها انستجرام سلمى أبو ضيف سلمى أبو ضيف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
هدى المفتي تنشر صورا وهي حامل في "مطعم الحبايب".. والجمهور يعلق

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو