"هتوحشني أوي".. عمرو مصطفى ينعى الشاعر أحمد علي موسى

كتب- هاني صابر:

نعى المطرب عمرو مصطفى، الشاعر الغنائي أحمد علي موسى، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وكتب عمرو، عبر حسابه على فيسبوك: "يا حبيبي يا ابني وأخويا وبداية الرحلة.. هتوحشني أوي، إنا لله وإنا إليه راجعون.. الدعاء وقراءة الفاتحة فضلا وليس أمرا في رحيل الشاعر الكبير أحمد علي موسى".

وكانت آخر رسالة كتبها أحمد علي موسى، منذ ساعات قبل وفاته، عبر حسابه على فيسبوك: "زي النهاردة كان أسوأ يوم في حياتي، اليوم اللي فارقتني فيه روحي ومن بعد اليوم ده أنا بالاسم بس بعيش.. الله يرحمك يا ست الكل ويجمعني بيكي على خير.. الرجاء الدعاء وقراءه الفاتحة، فضلا وليس أمرا".

يذكر أن، الشاعر أحمد علي موسى قدّم الكثير من الأغاني مع كبار المطربين، منهم عمرو دياب، وراغب علامة، ومصطفى قمر، وأصالة، وتامر حسني، ورامي صبري وغيرهم. ومن أشهر أعماله: "تملي معاك - عمرو دياب، غمضت عيني - رامي صبري، بناءًا على رغباتك - أصالة، عاشق سحر عينيك - فارس، جات تصالحني - مصطفى قمر، يا دايرة - عمرو مصطفى، من أول عمري - فضل شاكر".

يا حبيبي يا ابني واخويا وبدايه الرحله هتوحشني قوي ان لله وان اليه راجعون الدعاء وقراءه الفاتحه فضلا وليس امراً ...

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