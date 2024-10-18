محمد رحيم وتامر حسين وخالد تاج الدين ينعون الشاعر أحمد علي موسى

كتب- هاني صابر:

حرص عدد من أصدقاء الشاعر الكبير الراحل أحمد علي موسى، على نعيه عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي،وذلك بعد رحيله عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وكتب أحمد علي موسى، منذ ساعات قبل وفاته، رسالة لوالدته، عبر حسابه على فيسبوك، قائلا :"زي النهاردة كان أسوأ يوم في حياتي، اليوم اللي فارقتني فيه روحي ومن بعد اليوم ده أنا بالاسم بس بعيش.. الله يرحمك يا ست الكل ويجمعني بيكي على خير.. الرجاء الدعاء وقراءه الفاتحة، فضلا وليس أمرا".

تامر حسين

ونعى الشاعر تامر حسين، صديقه الراحل أحمد علي موسى عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "لا إله إلا الله، البقاء لله وفاة أخي وصديقي الشاعر الكبير أحمد علي موسى، الله يرحمك يا أحمد ويجعلك من أهل جنتهُ ،وخالص التعازي لأسرتك الكريمة وهتوحشنا يا أحمد".

خالد تاج الدين

بينما كتب الشاعر خالد تاج الدين، عبر حسابه على فيسبوك: "لا اله الا الله صديقي العزيز الشاعر أحمد علي موسى في ذمة الله". وفي تدوينة أخرى كتب: "حِب كل الناس و روّق، عيش حياتك في اللذيذ، كل حاجه تعدّي إلا تجربة فقدان عزيز".

محمد رحيم

فيما كتب الملحن محمد رحيم، عبر حسابه على فيسبوك: "بكل الحزن والأسى أنعي صديقي الغالي وأخويا الشاعر أحمد علي موسى، ربنا يرحمك يا حبيبي ويثبتك عند السؤال ويرزقك الجنه وينزلك منازل الشهداء والصديقين ويجعلك ممن يشربون شربة ماء هنيئه من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يظمأون بعدها أبدأ البقاء والدوام لله ونسألكم الدعاء له والفاتحة".

يذكر أن، أحمد علي موسى من أشهر أعماله: "تملي معاك - عمرو دياب، غمضت عيني - رامي صبري، بناءًا على رغباتك - أصالة، عاشق سحر عينيك - فارس، جات تصالحني - مصطفى قمر، يا دايرة - عمرو مصطفى، من أول عمري - فضل شاكر".