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موعد ومكان تشييع جنازة الشاعر أحمد علي موسى (خاص)

12:17 م الجمعة 18 أكتوبر 2024
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كتب- هاني صابر:

كشف الشاعر صلاح عطية، عن موعد ومكان تشييع جنازة الشاعر الغنائي أحمد علي موسى.

وقال عطية، في تصريح خاص لـ"مصراوي": "الجنازة هتكون بجامع السيدة نفيسة عقب صلاة الجمعة، والدفن بمقابر السيدة نفيسة".

ورحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، الشاعر الغنائي أحمد علي موسى، تزامنا مع نفس يوم وفاة والدته.

وكتب أحمد علي موسى، منذ ساعات قبل وفاته، رسالة لوالدته، عبر حسابه على فيسبوك، قائلا :"زي النهاردة كان أسوأ يوم في حياتي، اليوم اللي فارقتني فيه روحي ومن بعد اليوم ده أنا بالاسم بس بعيش".

وأضاف أحمد علي موسى في رسالته الأخيرة قبل وفاته :"الله يرحمك يا ست الكل ويجمعني بيكي على خير.. الرجاء الدعاء وقراءه الفاتحة، فضلا وليس أمرا".

يذكر أن، أحمد علي موسى من أشهر أعماله: "تملي معاك - عمرو دياب، غمضت عيني - رامي صبري، بناءًا على رغباتك - أصالة، عاشق سحر عينيك - فارس، جات تصالحني - مصطفى قمر، يا دايرة - عمرو مصطفى، من أول عمري - فضل شاكر".

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