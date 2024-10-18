14 معلومة عن الشاعر الراحل أحمد علي موسى.."عمل مع الهضبة وتعرض لأزمة قلبية"

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كتب- هاني صابر:

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024، الشاعر الغنائي الكبير أحمد علي موسى، الذي عمل مع عدد كبير من نجوم الغناء بمصر والوطن العربي.

وقبل رحيله بساعات قليلة، كتب أحمد علي موسى رسالة لوالدته الراحلة، طالبا من متابعيه الدعاء لها، وذلك عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "زي النهاردة كان أسوأ يوم في حياتي، اليوم اللي فارقتني فيه روحي ومن بعد اليوم ده أنا بالاسم بس بعيش.. الله يرحمك يا ست الكل ويجمعني بيكي على خير.. الرجاء الدعاء وقراءة الفاتحة، فضلا وليس أمرا".

ونستعرض لكم معلومات عن الراحل أحمد علي موسى في السطور التالية:

- عاش متأثرا كثيرا بوفاة والدته فرحل بنفس يوم وفاتها.

- لديه ابنان هما ياسين وسيف.

- تعرض في يناير 2023 لأزمة قلبية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات.

- كان يرفض إعطاء ورش للكتابة، حيث كتب عبر حسابه على فيسبوك: "الكتابة موهبة ربنا بيخلفك بيها أو من غيرها ولا حد ينفع يعلمها لحد من الآخر".

- عمل أحمد علي موسى مع الهضبة عمرو دياب وكتب كلمات أغنية "تملي معاك".

- كتب كلمات أغنية "غمضت عيني" الشهيرة للمطرب رامي صبري.

- صاحب كلمات أغنية " بناءًا على رغباتك" للمطربة أصالة نصري.

- خاض تجربة تأليف الأغاني والتترات بـ 6 أعمال فنية هم "نسر الصعيد" و "ولد الغلابة" و "شقة فيصل" و "فوق السحاب" و "البيت الكبير" الجزء الثاني والثالث.

- هو صاحب كلمات أغاني مسلسل"البيت الكبير 3" بطولة أحمد بدير.

- كتب كلمات تتر مسلسل"ولد الغلابة" للنجم أحمد السقا.

- كتب كلمات تتر أغنية مسلسل" شقة فيصل" بطولة كريم محمود عبدالعزيز.

- فيما كتب كلمات أغنية "الأصلي أصلي" بمسلسل"فوق السحاب" بطولة هاني سلامة.

- صاحب كلمات الأغاني التي قدمت بمسلسل"نسر الصعيد" للنجم محمد رمضان.

- عمل مع عدد من نجوم الغناء بمصر والوطن العربي بينهم تامر حسني ، وراغب علامة، ومصطفى قمر بأغنية "جات تصالحني"، وعمرو مصطفى "يا دايرة"، وفضل شاكر بأغنية"من أول عمري"، وفارس بأغنية "عاشق سحر عينيك".