رمضان 2025.. الليبي أصيل بحير يبدأ تصوير الجزء الثاني بمسلسل "النجدين"

كتب - هاني صابر:

يستعد الفنان الليبي أصيل بحير، لبدء تصوير الجزء الثاني من مسلسل "النجدين" لعرضه في رمضان المقبل 2025.

"النجدين" هو مسلسل ليبي تدور أحداثه في إطار درامي بوليسي، وعُرض في رمضان 2023 ، ومن إخراج هاشم الزروق، وبطولة أصيل بحير، خالد كافو، مهيبة نجيب.

كما تدور أحداثه في ليبيا في جو من التشويق والإثارة، حيث يحكي عن أصحاب المراكز العليا والأموال وكيف يمكن لمن يملك المال أن يفعل ما يريد.

المسلسل من إنتاج قناة المسار الليبية ومن تأليف أصيل بحير، وبطولة خالد كافو، مهيبة نجيب، أحمد كعيب، منيرة بالروين، زياد صبحي، أحمد الترهوني، كريم دياب زكريا الشوشان،عزيز بحير، بشير المقرحي.