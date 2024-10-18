هل كان هناك قصة حب؟.. محمود شاهين يكشف حقيقة علاقته بـ إلهام صفي الدين

كتب - معتز عباس

كشف محمود شاهين مدير التصوير، ابن شقيق الفنانة إلهام شاهين، حقيقة علاقته بالفنانة إلهام شاهين، وحقيقة وجود قصة حب بينهما قبل زواجه.

وقال شاهين، ضيف ببرنامج "شاي بالياسمين" تقديم الإعلامية ياسمين الخطيب، المذاع عبر فضائية "النهار": "لولو دي بنتي وإحنا عندنا في عائلة شاهين كلنا عائلة، أي حاجة بتعملها في الحياة مش مهمة بس المهم تبقى موجود يوم الجمعة، لازم نتصل ونسأل على بعض أكلم أمير يوميا وإلهام كل يومين، لولو بتكلمني يوميا".

وأضاف: "إحنا عائلة معندناش فكرة إن اتنين ممكن يحبوا بعض او اتنين يحسوا بشيء لبعض، احنا اللي في ضهر بعض وبندعم بعض، فكرة إن إحنا نبقى أخوات ونحب بعض ده مستحيل".

وعن بكاء إلهام صفي الدين في الفرح، رد قائلًا: "لولو عيطت عشان أكتر واحدة مرت معايا بالمعاناة اللي عشتها قبل الفرح، عشت في معاناة بسبب تأجيل الفرح مرتين، تأجل بسبب عزاء المنتجين الأربعة، وتاني مرة بسبب مشاكل في حجز المكان في القلعة، وعشان كده عملنا الفرح في البيت".

وأكمل: "دموعها هي دموع الفرح وهي وشايفها أخوها اللي عاش معاناة بيتجوز، أنا بالنسبة لإلهام إبنها أو أخوه وهي مش بتحكي لحد في العائلة غيري".

واحتفل محمود شاهين نجل شقيق الفنانة إلهام شاهين بحفل بزفافه الخميس، 5 سبتمبر.

وحرص على الحضور المطرب محمد حماقى والمنتج حمدى بدر، وأمير شاهين، والمخرجة منال الصيفي، والفنانة إلهام صفي الدين ابنة عمته، كما حضر كريم محمود عبد العزيز، نسرين إمام، هاجر الشرنوبي، محمد عز، سارة عبد الرحمن، وئام مجدي، المخرج حسام الحسيني، السيناريست تامر حبيب ونجلاء بدر ومحمد الشرنوبي وناهد السباعي وغيرهم من النجوم.

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