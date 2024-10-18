محمود شاهين: "اتعلمنا الدين كويس واحترام الغير"

حل محمود شاهين مدير التصوير، إبن شقيق الفنانة إلهام شاهين، ضيفًا ببرنامج "شاي بالياسمين" تقديم الإعلامية ياسمين الخطيب، المذاع عبر فضائية "النهار".

تحدث محمود شاهين، عن علاقته بعمته إلهام شاهين، قائلًا: "إلهام دايما بتقولي خد بالك من أفعالك، عشان أنا شخص عشوائي جدا، ويمكن إلهام عمرها ما هتقف في الغلط".

وأضاف: "إحنا اتعلمنا الدين كويس أوي ونحترم كل الناس اللي حوالينا، وعمر ما في واحد مننا عنده مشكلة مع حد، ده اللي اتربينا عليه من أمي وإلهام، اتربينا على فكرة تقبل الغير تقبل كل شيء".

وتابع: "أنا انزعجت من دخول ناس غريبة الفرح ومين الناس دي ومين اللي بيصورنا، فكرة احنا فجأة كلنا مبسوطين وألاقي ناس غريبة في الفرح، أنا مخدتش بالي لكن ده اختراق للخصوصية".

واحتفل محمود شاهين نجل شقيق الفنانة إلهام شاهين بحفل بزفافه الخميس، 5 سبتمبر.

وحرص على الحضور المطرب محمد حماقى والمنتج حمدى بدر، وأمير شاهين، والمخرجة منال الصيفي، والفنانة إلهام صفي الدين ابنة عمته، كما حضر كريم محمود عبد العزيز، نسرين إمام، هاجر الشرنوبي، محمد عز، سارة عبد الرحمن، وئام مجدي، المخرج حسام الحسيني، السيناريست تامر حبيب ونجلاء بدر ومحمد الشرنوبي وناهد السباعي وغيرهم من النجوم.

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