حدث بالفن| اعتذار نجمة لـ شيرين وانهيار ملك قورة وإصابة نجم

كتب- معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة وفاة والد الفنان مصطفى هريدي، انهيار الفنانة ملك قورة أثناء تشييع جثمان جدتها، ابن شقيق إلهام شاهين يتعرض لوعكة صحية بعد شهر من زفافه، تعرف على أسعار تذاكر حفل عمر خيرت بالأوبرا، إصابة محمد ممدوح في عينه، وغيرها من الأخبار.