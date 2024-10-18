حدث بالفن| اعتذار نجمة لـ شيرين وانهيار ملك قورة وإصابة نجم
12:05 ص الجمعة 18 أكتوبر 2024
كتب- معتز عباس:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة وفاة والد الفنان مصطفى هريدي، انهيار الفنانة ملك قورة أثناء تشييع جثمان جدتها، ابن شقيق إلهام شاهين يتعرض لوعكة صحية بعد شهر من زفافه، تعرف على أسعار تذاكر حفل عمر خيرت بالأوبرا، إصابة محمد ممدوح في عينه، وغيرها من الأخبار.
مصطفى هريدي وفاة والد مصطفى هريدي إنجي علاء آية سماحة التجارب العلمية بالجامعات ملك قورة شيرين عبد الوهاب أحلام إلهام شاهين محمود شاهين ابن شقيق إلهام شاهين نادين نسيب نجيم ناريك ناربيكيان حفل عمر خيرت بالأوبرا أسعار تذاكر حفل عمر خيرت عمر خيرت دار الأوبرا المصرية محمد رجب محمد ممدوح
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