ماذا قال إبن شقيق إلهام شاهين بشأن وجود "بار للخمور" في حفل زفافه؟

كتب - معتز عباس:

رد محمود شاهين مدير التصوير، وابن شقيق الفنانة إلهام شاهين، على الجدل المثار حول حفل زفافه ووجود "بار" مفتوح لتقديم الخمور للضيوف.

وقال شاهين، خلال ظهوره ضيفًا ببرنامج ببرنامج "شاي بالياسمين" تقديم الإعلامية ياسمين الخطيب، المذاع عبر فضائية "النهار": "كان في الفرح أوبن بار هنكر ليه، ايه اللي يخليني أنكر شيء موجود في أفرحنا كلنا وموجود في أفراح صحابي وأفراح كل الناس".

وأضاف: "يمكن في جزء كبير من صحابي عندهم كده أو يمكن ده عشان الكميونتي بتاعتي".

واحتفل محمود شاهين نجل شقيق الفنانة إلهام شاهين بحفل بزفافه الخميس، 5 سبتمبر.

وحرص على الحضور المطرب محمد حماقى والمنتج حمدى بدر، وأمير شاهين، والمخرجة منال الصيفي، والفنانة إلهام صفي الدين ابنة عمته، كما حضر كريم محمود عبد العزيز، نسرين إمام، هاجر الشرنوبي، محمد عز، سارة عبد الرحمن، وئام مجدي، المخرج حسام الحسيني، السيناريست تامر حبيب ونجلاء بدر ومحمد الشرنوبي وناهد السباعي وغيرهم من النجوم.

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