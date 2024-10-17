"رحم الله الشهيد البطل".. كيف ودع نجوم الفن يحيى السنوار؟

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كتب- مروان الطيب:

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي، على نعي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار الذي أعلنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عن اغتياله رسميًا اليوم الخميس وذلك خلال إحدى المداهمات في رفح بقطاع غزة.

وودع نجوم الفن الرجل الأول في حركة حماس برسائل مؤثرة بعد مقاومته الكيان الصهيوني لسنوات وكان العقل المدبر في "طوفان الأقصى" التي قامت بها حركة حماس يوم 7 أكتوبر 2023، وكانت على حد قوله ضربة لمشروع الاحتلال الإسرائيلي في الشرق الأوسط.

ونقدم لكم في هذا التقرير رسائل مؤثرة من نجوم الفن في وداع يحيى السنوار:

مدحت العدل

ودع السيناريست مدحت العدل، الشهيد يحيى السنوار عبر رسالة مؤثرة نشرها عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وكتب: "بمنتهى الألم والحزن نودع اليوم يحيى السنوار قائد حركة حماس، يا فلسطين، يا وطن الجرح والنضال، الأمل في الحرية وفي عودة الأرض وانتصار الحق، لا يزال ينبض فينا، إنا لله وإنا إليه راجعون، الفجرُ آتٍ مهما زادت سحب الظلام".

رانيا فريد شوقي

نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي، صورة أرشيفية ليحيى السنوار، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون".

عمرو عرفة

حرص المخرج عمرو عرفة على توديع يحيى السنوار، ونشر صورة أرشيفية له وسط حشود من الناس عبر حسابه الرسمي على "X"، وعلق: "هل تموت الفروسية بموت الفارس؟، هل تموت البطولة باستشهاد البطل؟، هل يختفي الصمود إذا رحل بعض الصامدين؟".

باسم يوسف

انضم الإعلامي باسم يوسف للقائمة، وحرص على نعي السنوار عبر حسابه الرسمي على "X" وعلق: "رحم الله المجاهد والشهيد البطل يحيى السنوار وعاشت غزة وفلسطين رغم أنف الصهاينة والمتصهينين".

فيدرا

نشرت الفنانة فيدرا، صورة لاستشهاد يحيى السنوار في غزة، عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت: "المقاتل، الشجاع، البطل، عظم الشهيد".

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