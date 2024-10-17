"حصل طلقة بس دار الإفتاء محسبهاش"..إلهام عبد البديع تكشف كواليس انفصالها وعودتها

كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة الشابة إلهام عبد البديع، كواليس انفصالها عن زوجها الملحن وليد سامي وعودتهما لبعض سريعا مرة أخرى.

وعن حقيقة انفصالها، قالت عبدالبديع ببرنامج "قعدة ستات": "أنا جاية أتكلم وأقول يا جماعة كفاية تتكلموا عن حياتي الشخصية، لو سمحتوا ركزوا في أي مسلسل بعمله في أي فيلم بلاش تعملوا معايا كده، وانا بحب الناس والناس بتحبني بس بتجرحني، وأنا رجعت وهو حصل طلقة بس دار الإفتاء محبسهاش، وأكيد مش هفهم أكتر من دار الإفتاء، واحنا اتصالحنا وهو راجل محترم بيحبني وأنا بحبه وبنحاول نخلي الحياة حلوة زي أي اتنين متجوزين بيحصل بينهم مشاكل ممكن يتصالحوا وممكن مايتصلحوش".

وكان الملحن وليد سامي كتب عبر حسابه على "إنستجرام": "أنا وإلهام انفصلنا وبشكرها على كل حاجة حلوة كانت بينا، وربنا يوفقها ويكتب لها الخير".