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كنزي دياب جريئة في أحدث ظهور والجمهور يغازلها.. صور

08:54 م الخميس 17 أكتوبر 2024
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  • عرض 3 صورة
    كنزي عمرو دياب
  • عرض 3 صورة
    كنزي عمرو دياب
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كتب - معتز عباس:

شاركت كنزي ابنة عمرو دياب، متابعيها عبر موقع "انستجرام" إطلالة جريئة، من أحدث ظهور لها.

ونشرت كنزي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت مرتدية فستان أسود قصير.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "كينزي الجميلة"، "فتاة رائعة"، "قمر ورائعة"، "جميلة جدا صورك"، "الفستان روعة يا كنزو".

وكشفت كنزي عن تواجدها في مصر مؤخرًا، وأوضحت خلال جلسة التصوير تواجدها في منطقة الأهرامات، وحرصت على التقاط عدد من الصور التذكارية أمام سفح الأهرامات.

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