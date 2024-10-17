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إصابة الفنان محمد ممدوح في عينه..وهذا ما قاله (صور)

08:39 م الخميس 17 أكتوبر 2024
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    محمد ممدوح والاصابة بعينه (4)
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كتب- هاني صابر:

كشف الفنان محمد ممدوح "تايسون"، عن تعرضه لإصابة في عينه بسبب تشخيصه الخاطئ لها.

وقال ممدوح، في لقائه ببرنامج "نجوم إف إم" مع الإعلامية إنجي علي: "عندي حساسية وإلتهاب في عيني، وبقالها أسبوع كانت وارمة أوي ومقفولة".

وأضاف: "أنا كنت شخصتها غلط من نفسي عشان أنا راجل دكتور، فهجست على نفسي وروحت واخد تيراميسين وحاجات غريبة كدا، وكلها غلط في الآخر، والحاجات دي بوظت فعلا حاجات فيا وزودت الإلتهاب".

وعرض للفنان محمد ممدوح مؤخرًا فيلم "ولاد رزق 3: القاضية"، وفيلم "أهل الكهف" اللذان عرضا ضمن موسم أفلام عيد الأضحى الماضي، إلى جانب فيلم "إكس مراتي". كما يشارك الفنانة دنيا سمير غانم بطولة فيلمها الجديد "روكي الغلابة" .

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محمد ممدوح اصابة محمد ممدوح الفنان محمد ممدوح
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