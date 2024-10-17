بالصور| افتتاح عالمي لبطولة التنس "6 Kings Slam" بموسم الرياض

كتب- مروان الطيب:

شهد موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، افتتاحا عالميا لبطولة التنس "6 Kings Slam" التي تقام على مدار 3 أيام: 16- 17- 19 أكتوبر الجاري، برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

شهد حفل الافتتاح تجهيزات عالمية للبطولة التي تقام لأول مرة بالمملكة العربية السعودية وسط مشاركة نخبة من ألمع نجوم رياضة التنس حول العالم بحضور جماهيري ضخم وتغطية إعلامية عالمية.

فوجئ جمهور البطولة بمراسم عالمية شهدها حفل الافتتاح وظهور عدد من لاعبي التنس المشاركين على طريقة الهولوجرام وهم اللاعب الصربي نوفاك دجوكوفيتش، اللاعب الإسباني رافاييل نادال، اللاعب الإسباني كارلوس ألكاراز، لاعب التنس الإيطالي جانيك سينر، لاعب التنس الروسي دانييل ميدفيديف، لاعب التنس الدنماركي هولجر رون وسط منافسة شرسة على اللقب.

كان المستشار تركي آل الشيخ تصدر قائمة موقع "ESPN" الأمريكي العالمي المختص بالألعاب الرياضية مؤخرًا، كأكثر الشخصيات تأثيرًا في رياضة الملاكمة والفنون القتالية المختلطة بالشرق الأوسط والعالم، وضمت القائمة أشهر الأسماء البارز في عالم الملاكمة من لاعبين ومسؤولين تنفيذيين، وإعلاميين، واستندت القائمة على عدة عوامل منها القدرة على التأثير عبر اتخاذ القرار، والتمويل اللازم لدعم هذه الصفقات، والقدرة على التأثير في السوق المحلي والعالمي.

كما أشادت المجلة الألمانية "بوكس سبورت" بالمستشار تركي آل الشيخ والتطور الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية وبالأخص في القسم الخاص بالملاكمة والفنون القتالية المختلطة، وإقامة المئات من النزالات التي تجمع بين عدد من أبرز وألمع نجوم الملاكمة حول العالم والتي تحظى باهتمام عالمي، ووصفته المجلة الألمانية كونه أقوى رجل في الملاكمة بالشرق الأوسط، ونجح في جعل بلاده قبلة للقتال هي الأشهر في أقل من 5 سنوات بأموال طائلة ولكن بمهارة أيضَا.

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