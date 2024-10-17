برعاية هيئة الترفيه.. مارتن لورانس يؤدي عرضا كوميديا بموسم الرياض في هذا الموعد

كتب - معتز عباس:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وصول النجم العالمي مارتن لورنس إلى مدينة الرياض.

ونشر تركي، مقطع فيديو من لحظة وصول مارتن لورنس، عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وكتب: "وصول الفنان مارتن لورنس استعدادًا للعرض الكوميدي يوم 18 و 19 أكتوبر في بوليفارد سيتي".

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أعلن تركي آل الشيخ عن أولى حفلات النسخة الخامسة من موسم الرياض، والتي يحييها نجوم الفن والغناء فؤاد عبدالواحد وعايض وجواد العلي على مسرح بكر الشدي يوم الخميس 17 أكتوبر.

يذكر أن تركي آل الشيخ يواصل الكشف عن عدد من المشاريع السينمائية ما بين المصرية والسعودية من خلال دعم صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، وأكد على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة من أجل الوصول إلى العالمية.

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