بالصور| تفاصيل أولى حلقات "Arabs Got Talent" على "MBC مصر"

كتبت- منى الموجي:

انطلقت مساء أمس الأربعاء 16 أكتوبر الحلقة الأولى من مرحلة تجارب الأداء في الموسم السابع من "ARABS GOT TALENT" المعروض على قناة MBC مصر، بمشاركة مواهب يحملون أحلامهم ويتوجهون إلى الرياض لتقديم عروضهم الاستثنائية على مسرح برنامج يجمع المواهب العربية المميزة من مختلف أنحاء العالم.

بوصول مقدمة البرنامج ريا أبي راشد إلى الاستوديو، أشارت إلى أن الوقوف على مسرح البرنامج يمثل فرصة من العمر ومسؤولية كبيرة بالنسبة للمواهب، لافتة إلى الجهود الكثيفة التي يبذلها كل مشترك واهتمامه بأدق التفاصيل لتقديم عرضه، سعياً لاجتياز المراحل والوصول إلى النهائيات إذ سيحظى الفائز في المرحلة النهائية بمبلغ 250 ألف ريال سعودي وسيارة.

و وصلت لجنة التحكيم المكونة من: ناصر القصبي، نجوى كرم، وباسم يوسف. وكشف ناصر أن أحد أحلامه كان أن يرى برنامجاً مماثلاً يصور في قلب الرياض، وأعربت نجوى عن شوقها وعشقها الكبير للبرنامج الذي غاب عن الشاشة نحو خمسة أعوام، بينما أبدى باسم سعادته واعتزازه بأن يكون جزء من تجربة قادرة على تغيير حياة الناس.

البداية، كانت مع تميم الحارثي من السعودية الذي قدم عرضاً مسرحياً يعتمد على كلام البطن، وقام بتغيير صوته في حوار بينه وبين ببغاء ورقية. وأثنت اللجنة على أدائه ومنحته 3 نعم، تبعه مصطفى بلال من الجزائر، الذي روى أنه حينما أصيب بالعمى لمدة عام كامل، تفهم ما يشعر به من يحرمون من إحدى الحواس، إلى أن حصل على قرنية من شخص لا يعرفه وعاد إليه نظره، مضيفا "أستطيع أن أشعر وأن أكون أكثر حرية عما كنت عليه قبل أن أفقد بصري". واستخدم مصطفى ورقة غير شكلها وحجمها مراراً وروى من خلالها قصة عميقة بأداء ملفت أعجب اللجنة وخرج بـ 3 نعم.

ومن لبنان واليونان، قدم الثنائي إليفيريا وكارلوس عرضاً هوائياً خطراً، فكانا معلقين في الهواء، وحصلا على 3 نعم. ومن مصر وروسيا قدم فريق UDI Dance عرضاً أبهر اللجنة، كما دفع ناصر إلى الضغط على الزر الذهبي، وقد وصفت نجوى ما قدماه بالعرض العالمي، الذي يحمل كل شيء من دمعة وفرحة وحرية واجتهاد وجهاد وصراع، معتبرة أن مثل هذا البرنامج خلق لأشخاص مثلهم. وكشف باسم أنه منذ دخولهم كان يترقب عرضاً جميلاً وقد صدق حدسه.

في مجال آخر، شدّد بعض المشتركين على أهمية الدعم والتشجيع الذي يحصلون عليه من العائلة والأصدقاء من أجل تنمية مواهبهم وصقلها. وهذا ما حصل مع ابنة التسعة أعوام نيللي من مصر، التي قدمت عرضاً أظهرت فيه ليونة وتحكماً كبيراً بعضلات جسدها، وحصدت 3 نعم.

ومن عروض الشارع، قدمت العائلة المغربية "Cirus Family"، المؤلفة من رجل وامرأة وأبنائهما الثلاثة عرضاً مميزاً، دفع نجوى إلى أن تتوجه إلى السيدة بالقول "أنتِ قدوة هذه العائلة وسندها"، ووصفها باسم بالمثال للإرادة والتحدي وتذليل الصعوبات، وأبدى ناصر إعجابه بعرضهم المشوق، وحصلت العائلة على 3 نعم. أما أحمد شوشان من تونس، فقال إنه فشل كثيراً في حياته، وقرّر التغلب على الصعاب، وقدم مجموعة من أصوات الأشياء والحيوانات بفمه، قبل أن ينضم باسم وناصر إلى المسرح للمشاركة في عرضه، وإعطائه عمقاً وجمالية، ومنحوه 3 نعم. وكان فريق Bartigerzz أخر من قدم عرضه على المسرح في الحلقة الأولى من تجارب الأداء، وهو فريق يتألف من 4 شبان من الجزائر وفرنسا، أحدهم نبيل الذي سبق له المشاركة في الموسم الرابع من البرنامج، وتأهل يومها إلى نصف النهائيات. وقد حصل الفريق على 3 نعم.

ويستمر المشاركون في تقديم عروضهم في الأسبوع المقبل، ضمن الحلقة الثانية من تجارب الأداء، فمن هي المواهب التي ستكون ملفتة ومن منهم سيحصل على الزر الذهبي من نجوى وباسم؟

الجدير بالذكر، أن حلقات الموسم السابع من "ARABS GOT TALENT"، تعرض كل أربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً.