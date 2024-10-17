"ولاد الأصول بقوا عملة نادرة".. رسالة غامضة من إنجي علاء تثير الجدل

كتب - معتز عباس:

وجهت السيناريست إنجي علاء، رسالة غامضة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتبت إنجي، عبر حسابها على "فيسبوك": "آخر فترة دي الواحد شاف شوية شخصيات شبه اللي بنكتب عنهم في الدراما، لما بنتكلم عن شخصيات درامية رخيصة، كنت فاكراها شخصيات خيالية، حقيقي ولاد الأصول الجدعان بقوا عملة نادرة في الزمن ده".

وكانت إنجي علاء، ردت بشأن مصير مسلسل "الراكون" بطولة طليقها الفنان يوسف الشريف، والذي تم الإعلان عنه في شهر يونيو عام 2023، وكان من المفترض مشاركته في موسم دراما رمضان 2024 إلا أنه تم تأجيله، وأكدت إنجي انتهائها من كتابة سيناريو المسلسل منذ عام، واستغرق كتابته عامين متتالين وعن عدم علمها السبب وراء تأجيله أو ميعاد عرضه، كما كشفت عن تحضيرها لمسلسل تشويقي اجتماعي لم تكشف عن تفاصيله.

يذكر أن آخر مشاركات السيناريست إنجي علاء كانت بمسلسل "كوفيد- 25" بطولة الفنان يوسف الشريف وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2021.

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