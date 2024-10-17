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نسرين أمين من داخل المتحف المصري الكبير: صرح عظيم ومبهر

07:00 م الخميس 17 أكتوبر 2024

نسرين آمين

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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة نسرين أمين متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا من داخل المتحف المصري الكبير.

ونشرت نسرين صورة عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، وعلقت: "من أول يوم للجمهور في المتحف المصري الكبير … صرح عظيم ومبهر وفخر لكل المصريين".

وكانت آخر مشاركات الفنانة نسرين أمين بمسلسل "بابا جه" بطولة الفنان أكرم حسني وعرض بموسم دراما رمضان 2024، إلى جانب فيلم "وقت إضافي" بطولة الفنان خالد الصاوي.

وعرض للفنانة نسرين أمين فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" بطولة مجموعة من نجوم السينما المصرية، ويحقق نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر المصري والسعودي.

يذكر أن نسرين أمين تشارك في مسلسل "حرب الجبالي" بطولة أحمد رزق، سوسن بدر، رياض الخولي، صلاح عبدالله، فردوس عبد الحميد، تأليف سماح الحريري، إخراج محمد أسامة، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

نسرين امين على انستجرام

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