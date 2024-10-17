"تصل لـ 4 آلاف جنيه".. تعرف على أسعار تذاكر حفل عمر خيرت بالأوبرا

كتب- مروان الطيب:

كشف موقع "تذكرتي" عن أسعار تذاكر حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت المقرر إقامته على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية.

تضمنت أسعار التذاكر، عددا من الفئات المختلفة وهم 6 فئات تبدأ بالفئة البرونزية 1000 جنيه، الفئة الفضية 1500 جنيه، الفئة البلاتينية 2500 جنيه، الفئة الماسية 3000 آلاف جنيه، فئة "VIP" الجانبين 3500 جنيه، فئة "VIP" المنتصف 4000 آلاف جنيه.

ومن المقرر أن يقوم الموسيقار الكبير عمر خيرت بعزف عدد من المقطوعات الموسيقية الخاصة بأشهر الأعمال سواء في السينما أو الدراما التلفزيونية التي تلقى إعجاب وتفاعل جمهوره ومحبيه.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر، وسط حضور عدد كبير من ألمع وأبرز الموسيقيين والمطربين من مختلف أنحاء الوطن العربي، وشهد حفل الافتتاح تكريم عدد كبير منهم تقديرًا لمشوارهم ومسيرتهم الموسيقية وهم الملحن الكبير صلاح الشرنوبي، الشاعر مأمون الشناوي، الفنان أحمد الحجار، الفنان محمد محسن، الفنان التونسي لطفي بوشناق.

يقام مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32 هذا العام في الفترة من 11 إلى 24 أكتوبر الجاري وسط مشاركة نخبة من نجوم الغناء من مختلف أنحاء الوطن العربي.

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