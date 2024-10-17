حقيقة فيديو متداول لـ نادين نسيب نجيم بعد انفصالها عن خطيبها

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كتب- هاني صابر:

أكدت الفنانة نادين نسيب نجيم، بشكل رسمي، انفصالها عن خطيبها السوري ناريك ناربيكيان.

وأعادت نادين، نشر تدوينة لأحد متابعيها حملت مقطع فيديو لها وهي ترقص، وتعليق جاء فيه: "إيه يا نادين.. في إيه يا نادين.. بعد فسخ الخطوبة".

وردت نادين نسيب نجيم على رسالته، قائلة: "قبله بشهر يا صديقي.. قديم الفيديو".

وكانت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، أعلنت انفصالها عن خطيبها السوري ناريك ناربيكيان.

وفي أول تصرف لها بعد إعلان انفصالها، قامت "نادين" بحذف جميع الصور التي تجمعها مع خطيبها من حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت نادين، مقطع فيديو، عبر "ستوري" حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "يسعدني أن أعلن أنني عزباء".

نادين نسيب نجيم كانت قد أعلنت خطبتها في فبراير 2023 من السوري ناريك ناربيكيان.

يذكر أن، آخر أعمال نادين نسيب نجيم مسلسل "2024" بطولة محمد الأحمد، كارمن لبس، من كتابة بلال شحادات وإخراج فيليب أسمر.