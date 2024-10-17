"داخل المستشفى".. ابن شقيق إلهام شاهين يتعرض لوعكة صحية بعد شهر من زفافه

جيهان الشماشرجي تنشر صورًا قبل ظهورها على "ريد كاربت" مهرجان القاهرة

كتبت- نوران أسامة:

تعرض مدير التصوير محمود شاهين، ابن شقيق الفنانة إلهام شاهين لوعكة صحية بعد أسابيع من حفل زفافه.

ونشر صورة له داخل المستشفى عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة، دون أن الكشف عن أي تفاصيل.

يذكر أن مدير التصوير محمود شاهين احتفل بحفل زفافه قبل أسابيع، وذلك بحضور كلًا من لاعب النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق عماد متعب وزوجته يارا نعوم، والفنان محمد حماقي، والمخرج حسام الحسيني، والفنان كريم محمود عبد العزيز، والسيناريست تامر حبيب، والفنانة ناهد السباعي ، والفنانة نجلاء بدر، والفنانة نسرين إمام.

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