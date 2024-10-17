آية سماحة تهاجم استخدام الكلاب في التجارب العلمية في الجامعات

كتبت- سهيلة أسامة:

أعربت الفنانة آية سماحة عن استيائها الشديد، بسبب الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حول التعامل الوحشي مع الحيوانات داخل الكليات، ووضع الكلاب تجارب لطلاب كلية الطب بجامعة القاهرة.

وكتبت "آية" عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك": "اللي بيعذب حيوان عمره ما هيكون عند رحمة للبني آدم، واللي عنده رحمة للحيوان بيكون عنده رحمة للبني آدم".

وفي منشور آخر، كتبت: "طب بيطري جامعة القاهرة، هي دي الرحمة، إيه ده، حسبي الله و نعم الوكيل".

وبدأت الفنانة آية سماحة تصوير فيلمهما الجديد "٦ أيام"، من تأليف وائل حمدي ومن إنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي وإخراج كريم شعبان وهي التجربة السينمائية الأولى له.

ويدور الفيلم حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروف قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كلا منهما مسارًا مختلفًا في حياته. فهل سيمنحهما القدر فرصة للعودة والاستمرار معا أم لا؟ دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟

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