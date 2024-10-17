بالفيديو..كريم فهمي يعلن إنشاء صفحة رسمية له على موقع "فيسبوك"

كتبت- نوران أسامة:

كشف الفنان كريم فهمي عن إنشاء صفحة رسمية له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

ونشر "فهمي" مقطع فيديو له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وقال: "أنا بصور مسلسل 220 يوم، ودلوقتي هعمل مشهد وأنا معنديش صفحة على الفيسبوك، ولا كان عندي ولا أي حاجة بس آخر فترة اكتشفت إن فيه حاجات بتتقال على لساني، وردود أنا مبردهاش، وأفلام كده يمكن أنا كنت بتعامل مع السوشيال ميديا بشكل عفوي شوية وده غالبا غلط".

وأشار: "فاتفقت إن أنا هعمل صفحة للجمهور يبقى التواصل علطول بيني وبينكم بشكل أسهل وأسرع، وتبقوا عارفين الأخبار أكتر وهيبقى فيه تيك توك، ويارب بإذن الله نبقى على تواصل طول الوقت".

وشوق فهمي متابعيه لأحدث أعماله الدرامية قائلًا: "وبالنسبة للأيس كاب أنا مش عايز أحرقه وأقول أنا ليه لابسه في الصيف وهو شتوي طبعًا، بس غالبًا هتعرفوا قريب".

يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم فهمي فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة"، تأليف الكاتب محمد صادق، وسيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري. ويشارك في البطولة مجموعة من النجوم، تضم: منة شلبي، سلمى أبو ضيف، أسماء جلال، كريم قاسم، مايان السيد، حسن مالك، بالإضافة إلى أسماء أخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا.

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