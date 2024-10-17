عفاف مصطفى: أخذت درس العمر ونجومنا ولا نفعوني

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كتب-مصطفى حمزة:

أثارت الفنانة عفاف مصطفى، الجدل من جديد، حول أسباب عدم ترشيحها للمشاركة في المسلسلات المقرر عرضها في رمضان المقبل.

الفنانة عفاف مصطفى زعمت في منشور لها عبر صفحتها في موقع فيسبوك، تعرضها لعقاب فني، مؤكدة أنها أخذت درس العمر.

وكتبت عفاف: "من الآخر، أنا أخدت درس العمر بس متأخر على كبر، لما دافعت بعفوية عن بلدي ونجومنا ولا نجومنا نفعوني ولا غيره ووطني الفني هو اللي عاقبني مش حد غريب، والله مش حد غريب".

الفنانة عفاف مصطفى، سبق لها وضع منشور في صفحتها في موقع فيسبوك، وكتبت: "أتردد في الفضفضة لأتحاشى التطاول من قلة مشوهة، يا جماعة بصدق أنا في أزمة ففي وطني الفني الآن ٤٠ مسلسل لرمضان ولأول مرة أصبح جليسة المنزل لأسباب مجهولة"

وتابعت: "كنت بصبر نفسي الشهور اللي فاتت من غير شغل واعتبرها لحظات تأمل دلوقت بقول لنفسي (قعادك يا جميل طول، وده أول قعاد بيطول) ".

وشاركت الفنانة عفاف مصطفى، في أكثر من مسلسل في رمضان الماضي، منها "صدفة"، الذي قامت ببطولته الفنانة ريهام حجاج، و " ب 100 راجل"، بطولة الفنانة سمية الخشاب.