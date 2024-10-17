وفاة والد الفنان مصطفى هريدي.. تعرف على موعد ومكان العزاء

كتبت- نوران أسامة:

أعلن الفنان مصطفى هريدي وفاة والده السيد عبد اللطيف هريدي، الذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية.

وكتب "هريدي" عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام": "توفي إلى رحمة الله تعالي أبويا الغالي الحاج عبد اللطيف هريدي.. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

وكشف هريدي، عن موعد ومكان العزاء، وكتب: "وصلاة الجنازة في مسجد مصطفى محمود بالمهندسين بعد صلاة الظهر، وإنّا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى هريدي مسلسل "طير بينا يا قلبي"، وشاركه البطولة: ريم مصطفى، دنيا ماهر، بسمة، محسن محيي الدين، أحمد صيام، هالة فاخر، نور محمود، عمرو عبد العزيز، اسماعيل فرغلى، ليلى حسين، ابرام سمير، الطفلة ريما مصطفى، الطفل سليم مصطفى، محمد العمروسي، ريهام محيي، سالي حماد، عبدالرحيم حسن، ماجدة منير، وضيوف الشرف أحمد فهمي، عمرو يوسف.

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