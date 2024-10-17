"مداهمة الشرطة" أحدثها.. "جوما" مسلسل تطارده الأزمات

كتب- مصطفى حمزة:



يواجه صناع مسلسل "جوما"، أزمة جديدة، وصلت إلى حد مداهمة الشرطة موقع التصوير بسبب عدم الحصول على التصاريح اللازمة، باستخدام أسلحة هيكلية.

أحدث أزمات المسلسل، وقعت في أحد الاستوديوهات التي يتم بها تصوير "جوما"، بمنطقة المريوطية إذ تجري حاليا تحقيقات مع مالك الاستوديو ومديره، وبعض العاملين، بعد مداهمة الشرطة، لمقر تصوير "جوما" ، بسبب استخدام أسلحة هيكلية، دون الحصول على اللازم من تراخيص، بالإضافة لعدم توافر اشتراطات الحماية المدنية، ما يشكل خطرًا على العاملين والفنانين.

مسلسل "جوما"، الذي تقوم ببطولته النجمة ميرفت أمين، واجه أزمات عديدة منها تعديل بداية تصويره أكثر من مرة، قبل أن يقوم مخرجه محمد النقلي، بتصوير أول مشاهده مع بداية شهر سبتمبر الماضي

وشهدت كواليس التحضير في المسلسل، إعلان الفنانة ريم البارودي، اعتذارها عن المشاركة، قبل أن تعود مجددا، وتشارك في أول يوم تصوير.

وأعلنت الفنانة منة فضالي، في ثاني أيام التصوير اعتذارها، وعبر صفحتها في موقع فيسبوك، وكتبت: "صباحكم كله خير، للعلم اعتذرت عن مسلسل جوما، لأسباب مش هعرف أتكلم فيها، مبروك لكل كاست العمل، بالنجاح يارب"

وحلت الفنانة الشابة منة عرفة، بديلة من الفنانة منة فضالي، عقب اعتذار الثانية.

مسلسل "جوما" من إخراج محمد النقلي، وتأليف أحمد صبحي، وبطولة ميرفت أمين ومحمود عبدالمغني، و ريم البارودي، و فراس سعيد، ومنة عرفة.