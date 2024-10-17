بعد وفاة جدتها.. ملك قورة تتصدر تريند جوجل

كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم الفنانة ملك قورة تريند محرك البحث "جوجل"، عقب إعلانها وفاة جدتها، التي رحلت عن عالمنا أمس الأربعاء.

وكتبت ملك، عبر صفحتها بموقع "إنستجرام"، عبر خاصية "ستوري": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى جدتي الغالية عواطف أحمد حسني، أشهد الله أنها كانت أعظم أم وأعظم جدة، ألف رحمة ونور مع السلامة يا نور العين، ادعولها بالرحمة والمغفرة".

يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة ملك قورة بمسلسل "بيت الرفاعي" بطولة الفنان أمير كرارة وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، وفيلم "جوازة توكسيك" بطولة النجمة ليلى علوي.

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