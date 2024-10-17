تركي آل الشيخ يكشف عن مسلسل للفنان يوسف الشريف.. تعرف على التفاصيل

كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن إنتاج مسلسل للفنان يوسف الشريف.

وكتب "آل الشيخ" عبر حسابه الخاص بموقع "فيسبوك": "انتظروا مسلسل للفنان الأخ يوسف الشريف بدعم موسم الرياض و GeA".

وأضاف: "المسلسل من إخراج حسين المنباوي وتأليف محمد الدباح، وطلبت منهم أن يعرض خارج رمضان، في اعتقادي أنه سيكون عودة قوية لـ يوسف الشريف ويكون من علامات المسلسلات العربية، بالتوفيق لهم إن شاءالله".

يذكر أن تركي آل الشيخ يواصل الكشف عن عدد من المشاريع السينمائية ما بين المصرية والسعودية من خلال دعم صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، وأكد على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة من أجل الوصول إلى العالمية.

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