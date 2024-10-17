"الله يسامحني ويغفرلي".. محمد هنيدي يروي كيف تسبب في إجهاض جارته

كتب - معتز عباس:

تحدث الفنان محمد هنيدي عن طفولته المليئة بالشقاوة"، وصناعة مقلب تسبب في إجهاض جارته من شدة الخوف.

وقال هنيدي، في لقائه ببرنامج "AB TALKS"، المُذاع عبر منصة الفيديوهات "يوتيوب"، تقديم الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، إن طفولته كانت "مدللة" لأنه جاء بعد ولادة 4 بنات، متابعًا: "جدي كان فرحان بيا محدش يقدر يعملي أي حاجة وفي نفس الوقت في شقاوة، كنت بعمل مقالب أخوف الناس، يحصل كارثة ميحصلش أنا كنت بضحك".

وتحدث هنيدي عن مقلب تسبب في إجهاض جارته من شدة الخوف، قائلًا: "صاحبي جاب لي وش مخيف بشع أول واحدة خضتها كانت أمه، وأنا راجع بيتنا كانت ساكنة تحتينا جارتنا كنا متعاطفين معاها لأنها مابتخلفش بقالها فترة، روحت لبست الوش ودخلت الصالة لأننا جيران وبنسيب أبواب الشقق مفتوحة.. كانت هي بتغسل المواعين قولتله يا فلانة والست بصت هو صوت واحد ووقعت في الأرض".

وأكمل: "روحت طالع وجريت على خالتي في اسكندرية واختفيت وقامت الدنيا وعيلتها زعلوا وحصلت مشاكل، ورجعت صلحتها في الآخر وبقى عندها أولاد بعد كده، الله يسامحني ان شاء الله ويكون ربي غفرلي ، لكن الحمد لله الموضوع خلص".

ينتظر محمد هنيدي عرض فيلم الجواهرجي ، بطولة منى زكي، لبلبة، أحمد حلاوة، تارا عماد، أحمد صلاح السعدني، آسر ياسين، باسم سمرة، عارفة عبدالرسول وغيرهم ، تأليف عمر طاهر، إخراج إسلام خيري.

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