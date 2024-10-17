"أنا عبد فقير إلى الله".. محمد هنيدي يوجه رسالة حزينة إلى جمهوره

كتب - معتز عباس:

حل الفنان محمد هنيدي ضيفًا على الإعلامي الإماراتي أنس بوخش ببرنامج "AB TALKS"، المُذاع عبر منصة الفيديوهات "يوتيوب".

ووجه هنيدي رسالة إلى جمههوره، قائلًا: "يارب يفتكروني بالخير والدعاء وخلاص.. أنا عبد فقير إلى الله".

وأضاف: "بخاف من الظلم محبوش ومتظلمتش في مشواري الموضوع مش ظريف".

ينتظر محمد هنيدي عرض فيلم الجواهرجي ، بطولة منى زكي، لبلبة، أحمد حلاوة، تارا عماد، أحمد صلاح السعدني، آسر ياسين، باسم سمرة، عارفة عبدالرسول وغيرهم ، تأليف عمر طاهر، إخراج إسلام خيري.

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