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"أنا عبد فقير إلى الله".. محمد هنيدي يوجه رسالة حزينة إلى جمهوره

01:05 ص الخميس 17 أكتوبر 2024

الفنان محمد هنيدي

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كتب - معتز عباس:

حل الفنان محمد هنيدي ضيفًا على الإعلامي الإماراتي أنس بوخش ببرنامج "AB TALKS"، المُذاع عبر منصة الفيديوهات "يوتيوب".

ووجه هنيدي رسالة إلى جمههوره، قائلًا: "يارب يفتكروني بالخير والدعاء وخلاص.. أنا عبد فقير إلى الله".

وأضاف: "بخاف من الظلم محبوش ومتظلمتش في مشواري الموضوع مش ظريف".

ينتظر محمد هنيدي عرض فيلم الجواهرجي ، بطولة منى زكي، لبلبة، أحمد حلاوة، تارا عماد، أحمد صلاح السعدني، آسر ياسين، باسم سمرة، عارفة عبدالرسول وغيرهم ، تأليف عمر طاهر، إخراج إسلام خيري.

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حمد هنيدي يوجه رسالة حزينة الفنان محمد هنيدي الإعلامي الإماراتي أنس بوخش برنامج AB talks محمد هنيدي ببرنامج AB TALKS
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