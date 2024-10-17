هنيدي يكشف تفاصيل اعتذاره عن مسلسل في بدايته الفنية وترشيح السقا بدلًا منه

كتب - معتز عباس:

روى الفنان محمد هنيدي أحد المواقف في بدايته الفنية، وذلك في لقائه مع الإعلامي أنس بوخش في برنامج ABtalks، الذي يُعرض على يوتيوب.

وقال "هنيدي": "كنت في البداية ورحت اشتغلت في مسلسل زمان وبعد صورت فيه حسيت إن الدور وحش والمسلسل وحش، والمسلسل فيه أستاذة بس أنا مش عايز أكمل تصوير، وصورت مشهدين ومكنتش مبسوط والدور وحش".

وأضاف: "كنت في البداية ومينفعش أتكلم، وقلت للمنتج الفني للمسلسل أنا بعتذر ومش هكمل، ورشحت أحمد السقا بدلًا مني كان بيدرس في المعهد".

وتابع : قابلت بعدها نفس المنتج أمام المسرح، وجيه قالي كلامي قاسي قالي انت عامل فيها نجم وأبقى ٌبالني وقالي كلام مزعج أوي، وبعدها تدور الأيام وقابلته أمام بلاتوه 2 في ستوديو مصر وأنا بصور همام في أمستردام، وشوفته يومه لكن استقبلته بالأحضان ومحصلش حاجة".

ينتظر محمد هنيدي عرض فيلم الجواهرجي ، بطولة منى زكي، لبلبة، أحمد حلاوة، تارا عماد، أحمد صلاح السعدني، آسر ياسين، باسم سمرة، عارفة عبدالرسول وغيرهم ، تأليف عمر طاهر، إخراج إسلام خيري.

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