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بالفيديو.. محمد هنيدي يكشف أكثر موقف مُحرج تعرض له في حياته

10:01 ص الخميس 17 أكتوبر 2024

محمد هنيدي

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كتب - معتز عباس:

تحدث الفنان محمد هنيدي، عن بعض موقف كوميدي محرج تعرض له في بدايته الفنية، وذلك ضمن لقائه مع الإعلامي أنس بوخش في برنامج ABtalks، الذي يُعرض على يوتيوب.

وقال هنيدي: "مريت بمواقف محرجة كتير أوي، كان ليا صديقي راجل عظيم اتقابلنا في المدينة المنورة وبقينا أصدقاء، جيه في يوم عزمني على الغداء يوم الجمعة وقالي مترتبطش وكلمني الجمعة الصبح بدري قالي لحوم ولا أسماك، قولتله أسماك بالتالي مفتطرش عشان أروح أدبها على الغداء".

وأضاف: "عزومة الغذاء كان في شركته وروحت لقيت الناس مستغربة إن أنا قدمهم، وأنا محرج أوي حسيت إن في حاجة غلط، قولتلهم أنا في معاد مع فلان وعزمني على الغداء، قالولي مش موجود، وهو مجاش اصلا وأنا كنت غضبان عشان الإحراج".

ينتظر محمد هنيدي عرض فيلم الجواهرجي ، بطولة منى زكي، لبلبة، أحمد حلاوة، تارا عماد، أحمد صلاح السعدني، آسر ياسين، باسم سمرة، عارفة عبدالرسول وغيرهم ، تأليف عمر طاهر، إخراج إسلام خيري.

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محمد هنيدي محمد هنيدي وموقف محرج تعرض له برنامج abtalks الإعلامي أنس بوخش مواقف محرجة في حياة هنيدي
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