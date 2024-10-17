"إكليل الجبل" لـ فتاة وصديقها يثير دهشة باسم يوسف في "Arabs Got Talent" (صور وفيديو)

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كتب- هاني صابر:

أثارت فتاة وصديقها في أولى حلقات برنامج "Arabs Got Talent" دهشة الإعلامي باسم يوسف عضو لجنة التحكيم، وذلك بسبب إطلالة شعرهما الغريبة والتي تعرف بإسم "إكليل الجبل".

ووجه باسم يوسف، لهما سؤالا عن "نوع الشامبو الذي يستخدمونه عشان يعملوا شعرهم بهذه الطريقة".

وانطلقت مساء الأربعاء، على قناة 1 MBC ، أولى حلقات برنامج اكتشاف المواهب Arabs Got Talent بموسمه السابع، وذلك من استوديوهات MBC الجديدة بحيّ النرجس في الرياض.

وتضم لجنة تحكيم برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع كل من ناصر القصبي ونجوى كرم وباسم يوسف.

يذكر أن، برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع يعود بعد غياب، ليملأ قلوب الناس ترفيها وحماسا ومتعة.

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