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"إكليل الجبل" لـ فتاة وصديقها يثير دهشة باسم يوسف في "Arabs Got Talent" (صور وفيديو)

12:22 ص الخميس 17 أكتوبر 2024
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  • عرض 7 صورة
    باسم يوسف ببرنامج اراب جوت تالنت (
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    فتاة وصديقها ببرنامج اراب جوت تالنت (
  • عرض 7 صورة
    متسابق
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    متسابقة
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    باسم يوسف ببرنامج اراب جوت تالنت (
  • عرض 7 صورة
    باسم يوسف ببرنامج اراب جوت تالنت
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كتب- هاني صابر:

أثارت فتاة وصديقها في أولى حلقات برنامج "Arabs Got Talent" دهشة الإعلامي باسم يوسف عضو لجنة التحكيم، وذلك بسبب إطلالة شعرهما الغريبة والتي تعرف بإسم "إكليل الجبل".

ووجه باسم يوسف، لهما سؤالا عن "نوع الشامبو الذي يستخدمونه عشان يعملوا شعرهم بهذه الطريقة".

وانطلقت مساء الأربعاء، على قناة 1 MBC ، أولى حلقات برنامج اكتشاف المواهب Arabs Got Talent بموسمه السابع، وذلك من استوديوهات MBC الجديدة بحيّ النرجس في الرياض.

وتضم لجنة تحكيم برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع كل من ناصر القصبي ونجوى كرم وباسم يوسف.

يذكر أن، برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع يعود بعد غياب، ليملأ قلوب الناس ترفيها وحماسا ومتعة.

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تسريحة إكليل الجبل إطلالة شعر غريبة تسمى إكليل الجبل باسم يوسف برنامج Arabs Got Talent إكليل الجبل لفتاة وصديقها يثير دهشة
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