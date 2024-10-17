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محمد هنيدي عن علاء ولي الدين: "حكاية كبيرة خلصت بدري بس مستمرة"

12:14 ص الخميس 17 أكتوبر 2024

محمد هنيدي

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كتب - معتز عباس:

حلَّ الفنان محمد هنيدي ضيفًا على الإعلامي الإماراتي أنس بوخش ببرنامج "AB TALKS"، المُذاع عبر منصة الفيديوهات "يوتيوب".

وتحدث "هنيدي" عن علاقته بالفنان الراحل علاء ولي الدين، قائلًا: "الله يرحمه.. علاء ولي الدين حكاية كبيرة خلصت بدري بس مستمرة، وجوده في الدنيا خلص بدري بس مستمر وفي كل جلسة سيرته بتيجي وتحس إنك مفقدتوش، كان حكاية كبيرة".

جدير بالذكر أن النجم محمد هنيدي عُرض له في 2024 مسرحية "ميوزيكال سكوول" بطولة نرمين الفقي، محمد ثروت، نانسي صلاح، وأحمد سلطان.

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محمد هنيدي عن علاء ولي الدين الفنان محمد هنيدي الإعلامي الإماراتي أنس بوخش محمد هنيدي ببرنامج AB TALKS
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