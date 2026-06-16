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بعد طرح الملصق الدعائي.. تعرف على أسعار تذاكر مسرحية خيال مريض بطولة هشام ماجد

كتب : منى الموجي

07:02 م 16/06/2026

خيال-مريض

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طرحت الشركة المنتجة لمسرحية خيال مريض بطولة النجم هشام ماجد، التذاكر أمام حجز الجمهور، استعدادا لعرضها في موسم الصيف بداية من 7 يوليو المُقبل، على مسرح تياترو أركان بالشيخ زايد.

كما طرحت الشركة قبل قليل الملصق الدعائي الرسمي للمسرحية، والذي ضم أبطال العمل: هشام ماجد، محمد عبدالرحمن، أحمد الرافعي، محسن منصور، هنادي مهنا.

أسعار تذاكر مسرحية خيال مريض

التذاكر تم طرحها اليوم الثلاثاء 16 يونيو وتتراوح أسعارها بين 600 إلى 1500 جنيه في عروض يومية على خشبة مسرح تياترو أركان بالشيخ زايد والذي يسع ٨٠٠ شخص .

وفي بيان صحفي، قالت يارا حسن منتجة المسرحية إن الهدف الرئيسي من العرض هو حرصها على عودة الجمهور للمسرح اليومي في عرض كوميدي تفاعلي اجتماعي جديد من نوعه ويليق بالجمهور المصري.

قصة مسرحية خيال مريض

تدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي سيكولوجي ويقدم فيها النجم هشام ماجد شخصية "الدكتور طه" الذي يعالج مرضاه بالدراما، ويشارك في بطولتها، إلى جانب هشام ماجد، كل من محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، أحمد الرافعي، دينا دياب، نغم صالح، محسن منصور، وليد عبدالغني، تأليف وإخراج محمد محمدي.

خيال-مريض

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