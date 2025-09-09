إعلان

أيمن سليم:" مبسوط إني ناقشت سرقة الأعضاء في مسلسل روج أسود قبل ما تطلع تريند"

09:05 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
كتب - معتز عباس:

تحدث المؤلف أيمن سليم عن أهم الملفات التي يناقشها مسلسل روج أسود، المقرر عرضه الأيام المقبلة.

وكتب أيمن سليم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "من أكتر الملفات المهمة في مسلسل روج أسود ملف تجارة الأعضاء، ومبسوط جدًا إني ناقشته قبل ما تجارة الأعضاء تطلع موضة و مي سليم هتكون مفاجأة في المسلسل ده".

يذكر أن مي سليم انتهت من تصوير غالبية مشاهد دورها في مسلسل "روج أسود"، بطولة رانيا يوسف، لقاء الخميسي، داليا مصطفى، مهند حسني، فرح الزاهد، غادة طلعت، تأليف أيمن سليم، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

وأعلن النجم أحمد العوضي مؤخرا عن استعداده لمناقشة تجارة الأغضاء في مسلسل "علي كلاي" رمضان 2026

كما أعلن المخرج محمد سامي، عن تحضيره لمسلسل جديد بعنوان "رد كليتي"، مؤكدا أنه سيكون الأعلى مشاهدة والأهم في مسيرته الفنية.

55

أثار اسم مسلسل "رد كليتي" الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوقع رواد السوشيال ميديا أن يناقش العمل الدرامي تجارة الأعضاء والمشاكل التي تقع فيها الأسر بعد اللجوء لهذا الأمر.

