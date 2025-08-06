إعلان

الصور الأولى من كواليس "ورد وشوكولاتة" بطولة محمد فراج وزينة

06:26 م الأربعاء 06 أغسطس 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    ورد وشوكولاتة (2)
  • عرض 6 صورة
    ورد وشوكولاتة (5)
  • عرض 6 صورة
    ورد وشوكولاتة (4)
  • عرض 6 صورة
    ورد وشوكولاتة (6)
  • عرض 6 صورة
    ورد وشوكولاتة (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منى الموجي:

كشف تطبيق "يانغو بلاي" عن الصور الأولى من كواليس تصوير أحدث إنتاجاته الأصلية مسلسل "ورد وشوكولاتة"، والذي من المقرر عرضه خلال الفترة المُقبلة.

يجمع العمل بين النجمين محمد فراج وزينة، ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة من النجوم، منهم: مريم الخشت، مها نصار، صفاء الطوخي، عمرو مهدي ومحمد سليمان، بالإضافة إلى الوجوه الصاعدة مثل يوسف حشيش وآية سليم، ويستعرض قصة مستوحاة من أحداث حقيقية.

"ورد وشوكولاتة" من تأليف الكاتب محمد رجاء، وإخراج محمد العدل، ويشهد المسلسل تعاون بين تطبيق يانغو بلاي وشركة والعدل جروب.

ورد وشوكولاتة محمد فراج زينة تطبيق يانغو بلاي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية: مصر مستقرة.. والإصلاح الاقتصادي مستمر
بعد موافقة الرئيس.. الحكومة تعلن الموعد الجديد لافتتاح المتحف المصري الكبير
ارتفاع الرطوبة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل