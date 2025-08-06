الصور الأولى من كواليس "ورد وشوكولاتة" بطولة محمد فراج وزينة

كتبت- منى الموجي:

كشف تطبيق "يانغو بلاي" عن الصور الأولى من كواليس تصوير أحدث إنتاجاته الأصلية مسلسل "ورد وشوكولاتة"، والذي من المقرر عرضه خلال الفترة المُقبلة.

يجمع العمل بين النجمين محمد فراج وزينة، ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة من النجوم، منهم: مريم الخشت، مها نصار، صفاء الطوخي، عمرو مهدي ومحمد سليمان، بالإضافة إلى الوجوه الصاعدة مثل يوسف حشيش وآية سليم، ويستعرض قصة مستوحاة من أحداث حقيقية.

"ورد وشوكولاتة" من تأليف الكاتب محمد رجاء، وإخراج محمد العدل، ويشهد المسلسل تعاون بين تطبيق يانغو بلاي وشركة والعدل جروب.